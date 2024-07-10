“ميتا” تتوعد بحذف منشورات تسيء استخدام كلمة “صهيو.ني”

هبة بريس – وكالات

كشفت شركة “” عن عزمها إزالة أي منشور يتضمن كلمة “صهيوني”، يقصد به الإشارة إلى يهود أو إسرائيليين، أو يشتمل على أفكار معادية للسامية. بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأعلنت “ميتا”، الشركة الأم لمنصّتي فيسبوك وانستغرام، أنّها ستزيل من الآن فصاعدًا كلّ منشور يتضمّن كلمة “صهيوني” عندما يكون المقصود بهذا المصطلح الإشارة إلى يهود أو إسرائيليين، وينطوي على كلام يحطّ من إنسانيّتهم، أو يشتمل على أفكار نمطية معادية للسامية.

وقالت “ميتا” في بيان “سنزيل الآن الرسائل التي تستهدف (الصهاينة) في ميادين عدة، أظهر فيها تحقيقنا أنّ المصطلح يميل لأن يُستخدم للإشارة إلى اليهود والإسرائيليين، مع مقارنات مجردة من الطابع الإنساني، أو دعوات لإلحاق الأذى بهم أو لإنكار وجودهم”.