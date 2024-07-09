عملاق في النقل الجوي منخفض التكلفة يفتتح قاعدة جديدة بمطار طنجة

افتتحت الشركة المتخصصة في النقل الجوي منخفض التكلفة “ريان إير”، اليوم الثلاثاء، رسميا قاعدتها الجديدة بطنجة، بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وتم الاحتفال بهذا الحدث خلال حفل ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحضور ممثلين عن السلطات الجهوية والمحلية ومهنيي السياحة والنقل الجوي.

وتعتبر قاعدة مطار طنجة ابن بطوطة القاعدة الرابعة لشركة ريانير في المغرب، حيث تضم طائرتين و25 مسارا جويا، من بينها 13 خطا جديدا تربط مدينة طنجة بثماني مدن أوروبية جديدة و5 وجهات مغربية جديدة خلال صيف 2024.

إلى جانب تحسين الربط الجوي، سيكون لهذا الاستثمار الكبير بقيمة 200 مليون دولار تأثير كبير على سوق الشغل المحلي، مع إحداث 600 منصب شغل، بما في ذلك 60 وظيفة ذات تأهيل عالي، مثل ربابنة وأطقم الطائرات.

بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن قاعدة ريانير الجديدة بطنجة، الرابعة بعد فاس ومراكش وأكادير، تعكس تماما الدينامية الاستثنائية التي يعيشها قطاع السياحة بالمغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في إطار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالسياحة، والتي تولى أهمية كبرى للنقل الجوي، مضيفة أنه “بفضل هذا الربط المعزز، تتمتع طنجة بموقع مثالي لتصبح وجهة سياحية من الطراز الأول”.

واعتبرت فاطمة الزهراء عمور أن “هذا الاستثمار الكبير من طرف شركة ريانير لا يدل فقط على الجاذبية المتنامية للمغرب، بل أيضا على الثقة التي يوليها شركاؤنا لبلدنا”، مشيرة إلى أن “هذا النوع من الشراكات المتينة يمهد الطريق لتحقيق طموحنا، أي جعل المغرب أحد أكبر الوجهات السياحية”.

من جهته، قال الرئيس المدير العام لشركة ريانير، إيدي ويلسون، إنه “لمن دواعي سرورنا أن نطلق رسميا قاعدتنا الجديدة بطنجة، التي تمثل استثمارا بقيمة 200 مليون دولار، وهي القاعدة الرابعة لنا بالمغرب”، موضحا أن هذه القاعدة تشكل جزءا من البرنامج القياسي S24، بين أبريل وشتنبر، والذي سيمكن ريانير من تسيير أكثر من 170 خطا جويا عبر مطارات المملكة وبالتالي حفز السياحة والربط الجوي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة رايان تعتزم تنفيذ برنامج قياسي خلال صيف 2024 عبر 12 مطارا مغربيا، لنقل أكثر من 5 ملايين مسافر (بنمو يناهز +31٪) من وإلى المملكة وأيضا بين داخل المملكة.

وتتجاوز استثمارات رايان إير بالمغرب في مجال الطائرات 1.4 مليار دولار أمريكي، مما يدعم أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي لـ 12 مدينة، من بينها الرباط ومراكش وفاس وأكادير وتطوان والصويرة والناظور.

ويرتبط مطار طنجة بـ 37 وجهة دولية، عبر حوالي 187 رحلة أسبوعية، منها 20 وجهة تسيرها شركة ريانير عبر 70 رحلة أسبوعية. كما يرتبط مطار طنجة بثماني وجهات وطنية بواقع 24 رحلة أسبوعية، من بينها 5 وجهات تسيرها شركة ريانير بواقع 12 رحلة أسبوعية.