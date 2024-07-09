اكادير : عادت من الحج فوجدت نفسها في قلب جريمة ق-تل باليوسفية
بعد عودتهما من اداء مناسك الحج لهذا الموسم ، شاءت الأقدار ان يفرق احدهما الحياة في حين ان الاخر وجد نفسه في قلب جريمة قتل في حق الأصول .
الجريمة شهدتها مدينة اليوسفية مساء أمس الاثنين ، نفذتها سيدة في حق أخيها الأربعيني باستعمال السلاح الأبيض، واضعة بذلك حدا لحياته.
الجاني والضحية، كانا في زيارة لمنزل والدتهما بحي التقدم، قبل أن تدخل المتهمة وهي أم لطفلين مقيمة بمدينة أكادير، في صراع مع شقيقها تجهل لحدود الساعة أسبابه الحقيقية، بين من يربطه بالمعاملة السيئة للضحية لابنها الذي يقيم مع جدته باليوسفية ومن يربطها بخلافات أسرية أخرى.
وأقدمت الأخت على توجيه طعنة قاتلة للضحية باستعمال سكين نتج عنه جرح غائر ونزيف حاد، قادا لموت للضحية دون تأخير.
وفور إعلام الدائرة الثانية بالواقعة، انتقلت عناصرها لمكان حدوثها، حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي الضروري في مثل هذه الحالات، في حين تم توقيف المتهمة وفتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
20 تعليقات
لا يوجد أدنى تناسب بين خطأ الضحية الهالك وجريمة أخته القاتلة
المقال مخربق حقى اكادير شوية اليوسفية…. للاشارة فقط قتل الاصول هي قتل الاب او الام او الجد او الجدة وان عليا. ماشي قتل الاخوة
ان لله وان اليه راجعون ، اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين
إن الله ونا إليه راجعون
اللهم إغفر له وارحمه وارزق اهله الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
ربي يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى يارب العالمين
ربي يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضه من رياض الجنه عظم الله اجركم
والله مادام لم يطبق القصاص فلن تقلص الجرائم خصوصا القتل
علامة الساعة ياربي سلامة
كثرة القتل
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم. أنا الله وأنا اليه راجعون
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
انا لي الله وإنا إليه راجعون بزاف هاد شي خاص شي حال
لا حول ولاقوه الابالله العلي العظيم
ياربي سلامة
لا حول ولا قوه الا بالله.انا لله وانا اليه راجعون
يارب سلامة