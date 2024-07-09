أخنوش: الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي لتدعيم أسس الدولة الاجتماعية

هبة بريس – الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن المكتسبات المحققة خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، تبرز بالملموس إدراكنا الجماعي لمركزية الحوار الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وحجم المجهودات المبذولة في سبيل تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم.

جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة الشهرية، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”.

وسلط أخنوش الضوء على مخرجات الجولة الأخيرة والتي أفضت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء والتي ستصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل. بالإضافة إلى الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة، وSMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة كذلك.

وأوضح أن حكومته نجحت في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، وحمايتها من كل التقلبات الظرفية والطارئة.