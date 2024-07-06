سرب من حيتان الأوركا يهاجم قاربا سياحيا قبالة سواحل سبتة المحتلة

2024-07-06 / 15:45
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هبة بريس – مكتب طنجة

هاجم سرب من حيتان الأوركا القاتلة ،قاربا شراعية قبالة سواحل سبتة المحتلة هذا الاسبوع .

وقالت الصحافة الإسبانية بالثغر المحتل، إن ركاب القارب تفاجأوا بالحيتان وهي تصدم بالقارب، مما دفع بأصحابه إلى إشعال المحرك والتوجه إلى ميناء سبتة المحتلة .

وتعرضت عدد من القوارب السياحية والشراعية بسواحل المتوسط خلال السنوات الأخيرة لهجمات متكررة من حيتان الأوركا القاتلة الأمر الذي دفع بعدد من الهيئات المهنية الى دق ناقوس الخطر بخصوص هذا الوضع .

2024-07-06 / 15:45
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