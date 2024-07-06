إيران.. فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية

هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الايرانية فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي إن مرشح الجناح الإصلاحي مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح الرئيس التاسع لجمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها.

وأضاف: “حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، وحصل منافسه سعيد جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا”.

ولفت إسلامي إلى أنه جرى فرز 30 مليونا و573 ألفا و931 صوتا، وأن نسبة التصويت بلغت 49.8٪، متجاوزة نسبة التصويت في الجولة الأولى.