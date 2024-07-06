طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس محليا حار بكل من الجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية، ومناطق الأطلس المتوسط، والسهول الغربية للأطلس.

ويرتقب نزول أمطار جد خفيفة بالسواحل الأطلسية الشمالية خلال الصباح، فضلا عن تشكل سحب منخفضة فوق سهول المحيط الأطلسي، والسايس، والواجهة المتوسطية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال الصباح والليل.

وسيلاحظ تناثر غبار محلي بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما غرب الواجهة المتوسطية، وبالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 22 و27 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى الجنوب، وستكون مابين 15 و22 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا شمال وشرق البلاد. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وبالساحل الأطلسي.