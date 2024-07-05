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مراكش : انقاذ حياة طبيبة حاولت الإنتحار بمقر عملها

2024-07-05 / 22:56
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نجح طاقم طبي بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مساء امس الخميس، من إنقاذ حياة طبيبة زميلة لهم في العمل ، حاولت وضع حد لحياتها حالة باستعمال مفرط لعقار طبي .

وحسب ما أوردته مصادر محلية، فقد حاولت الطبيبة الشابة التي لا يتجاوز عمرها 26 سنة، الانتحار عبر تناول حوالي 50 حبة من دواء يستعمل في تسريع دقات القلب.

وأوضحت ذات المصادر أن الطبيبة نجت من الموت بأعجوبة، إذ انتبه إلى فعلها بعض زملائها في العمل، ليقوموا بإدخالها على وجه السرعة إلى غرفة الإنعاش من أجل إسعافها.

ورجحت المصادر سالفة الذكر أن تكون الطبيبة الشابة قد أقدمت على محاولة الانتحار نتيجة ضغوطات وظروف العمل التي تتعرض لها، باعتبار أن العمل داخل المستشفى مرهق كثيرا ولم تستطع تحمله.

2024-07-05 / 22:56
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‫6 تعليقات

  3. كان الله في عونها لان الضغط يولد الانفجار ولاكن لا للانتحار هناك حلول لاي مشكل يعترضنا

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  5. اي نعم نحن نعيش في وقة لايعلمه الا الله رغم كل التطورات في هده الحيات الا هناك عراقيل وضغوطات كبيرة ولاكن هدا ليس مبرر ليدفعنا للانتحار لقدر الله

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