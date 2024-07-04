الـPPS يحمل الحكومة مسؤولية الوضع بكليات الطب والصيدلة

هبة بريس

توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأخير، عند الوضع الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، بعد تأكُّـــدِ استمرار مقاطعة الطلبة للامتحانات والدروس والتداريب لمدة تُقارب السبعة أشهر.

وفي هذا الصدد، حمل حزبُ التقدم والاشتراكية مسؤوليةَ هذا الوضع الكارثي إلى الحكومة، منددا بتعاملها السلبي والمتشنج مع هذا الموضوع.

كما ندد الحزب بالمقاربات التهديدية والمنغلقة التي تنهجها الحكومة بهذا الخصوص، ولا سيما الوزارة المعنية التي، عوض نهج أسلوب الحوار المنفتح لإيجاد الحلول المناسبة، لجأت إلى إغلاق باب التواصل مع الجميع، بما في ذلك مع المؤسسة البرلمانية من خلال عدم الاستجابة لطلبات المثول أمام اللجنة البرلمانية المعنية.

واعتبر الحزب أن الحكومة لجأت إلى نهج سياسة الآذان الصماء، والهروب إلى الأمام، وخلق أجواء التوتر، بما فتح الباب واسعاً أمام حصول أسوأ السيناريوهات ذات التداعيات الخطيرة على الطلبة وأسرهم، كما على منظومة الصحة العمومية وآفاق إصلاحها.