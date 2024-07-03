السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري

عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة الأربعاء بعد انتقال حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة على الحدود الشرقية لمصر.

ويخلف الفريق أحمد فتحي خليفة الفريق أسامة عسكر الذي شغل منصب رئيس الأركان منذ عام 2021. وعين عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، بحسب ما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

وتولى الفريق أول عبد المجيد صقر، المحافظ السابق لمحافظة السويس، وهي محافظة استراتيجية في شمال شرق مصر، حقيبة الدفاع.

وعين السيسي وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، والذي شغل المنصب منذ 2018، مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

واستقالت الحكومة السابقة قبل شهر بعد بدء الولاية الثالثة للسيسي في أبريل نيسان. وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأدت الحكومة الجديدة اليمين الأربعاء.

وكانت رئاسة الجمهورية قد ذكرت الشهر الماضي أن مهام الحكومة الجديدة تتضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب