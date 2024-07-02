فاس… الدرك الملكي يطيح بـ”وحش” غابة عين الشقف

2024-07-02 / 10:03
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي يوم أمس الإثنين، بدوار التلالسة عين الشقف، من القبض على المجرم الذي كان يتربص لضحاياه بغابة عين الشقف نفود عمالة مولاي يعقوب.

هذا وبعد اعتقال المجرم، تم تفتيش منزله ليتم العثور بحوزته على أسلحة من الحجم الكبير، كما تبين على أنه من ذوي السوابق القضائية من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين والسرقة بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وبفضل التحقيقات التي أجرتها مصالح الدرك الملكي ، تمكنت من رصد تحركات الجاني بالرغم من تخفيه، لتلقي القبض عليه وتحيله على أنظار النيابة العامة بالمنسوب إليه.

2024-07-02 / 10:03
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