طنجة..إصابة 8 أشخاص في حادثة إصطدام حافلة “ألزا” بسور (صور)

2024-07-04 / 18:25
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هبة بريس – مكتب طنجة

أصيب ثمانية أشخاص ، اليوم الخميس ، إثر حادث انحراف حافلة للنقل العمومي واصطدامها بسور منزل قديم على مستوى حي بوبانة بمدينة طنجة .

وقالت مصادر، إن سائق حافلة للنقل العمومي تابعة لشركة “ألزا” فقد السيطرة على المقود قبل أن تنحرف عن مسارها وتصطدم بسور أحد المنازل القديمة بالمنطقة المذكورة .

الحادث أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة نقلوا على إثرها الى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة لتلقي العلاجات الضرورية .

2024-07-04 / 18:25
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