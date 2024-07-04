طنجة..إصابة 8 أشخاص في حادثة إصطدام حافلة “ألزا” بسور (صور)

هبة بريس – مكتب طنجة

أصيب ثمانية أشخاص ، اليوم الخميس ، إثر حادث انحراف حافلة للنقل العمومي واصطدامها بسور منزل قديم على مستوى حي بوبانة بمدينة طنجة .

وقالت مصادر، إن سائق حافلة للنقل العمومي تابعة لشركة “ألزا” فقد السيطرة على المقود قبل أن تنحرف عن مسارها وتصطدم بسور أحد المنازل القديمة بالمنطقة المذكورة .

الحادث أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة نقلوا على إثرها الى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة لتلقي العلاجات الضرورية .