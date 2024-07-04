طنجة..إصابة 8 أشخاص في حادثة إصطدام حافلة “ألزا” بسور (صور)
هبة بريس – مكتب طنجة
أصيب ثمانية أشخاص ، اليوم الخميس ، إثر حادث انحراف حافلة للنقل العمومي واصطدامها بسور منزل قديم على مستوى حي بوبانة بمدينة طنجة .
وقالت مصادر، إن سائق حافلة للنقل العمومي تابعة لشركة “ألزا” فقد السيطرة على المقود قبل أن تنحرف عن مسارها وتصطدم بسور أحد المنازل القديمة بالمنطقة المذكورة .
الحادث أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة نقلوا على إثرها الى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة لتلقي العلاجات الضرورية .
7 تعليقات
لا حولة ولا قوة إلا بالله
ياربي السلامة لطفك يا الله
يارب السلامة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نسأل الله السلامة
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم
سلامات إن شاء الله