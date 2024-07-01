تقرير: الشرطة الإسرائيلية تحقق في "جاكوزي" نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نتنياهو: اقتربنا من القضاء على قدرات حماس العسكرية

2024-07-01 / 17:49
0

هبة بريس – وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش اقترب من مرحلة القضاء على قدرات حماس العسكرية في غزة.

وقال نتنياهو “لقد عدت أمس من جولة في فرقة غزة، وشاهدت هناك إنجازات عظيمة جداً للقتال الذي يجري في رفح. إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس”.

كما قال “سنواصل ضرب فلول حماس”، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق أهداف الحرب من إعادة المختطفين، والقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا، بل وأكثر من ذلك إعادة سكاننا في الجنوب وفي الشمال إلى منازلهم سالمين”.

2024-07-01 / 17:49
0

مقالات ذات صلة

إعادة انتخاب الغزواني رئيسا لموريتانيا في الدورة الأولى

2024-07-01 / 17:12

السلطات الأوكرانية تعلن عن إحباط انقلاب عسكري في أوكرانيا

2024-07-01 / 15:01

أمطار غزيرة تؤدي إلى فيضانات جارفة شمال إيطاليا

2024-07-01 / 10:51

الجزائر.. 31 مرشحا للانتخابات الرئاسية

2024-07-01 / 09:55

فرنسا: مظاهرات وأعمال شغب في مدينة ليون احتجاجا على…

2024-06-30 / 23:52

رئيس وزراء فرنسا : اليمين المتطرف يجب ألا يحصل…

2024-06-30 / 22:53

ماكرون يدعو إلى “تحالف واسع” في مواجهة اليمين المتطرف…

2024-06-30 / 20:01

لغزواني يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا وخصمه يشكك

2024-06-30 / 19:51

اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية…

2024-06-30 / 19:08

فرنسا ..مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة سياحية بالطريق…

2024-06-30 / 18:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى