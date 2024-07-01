صحيفة : الفرنسيون عاقبوا ماكرون على أخطائه الفادحة

رأى الصحفي غافين مورتيمر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ارتكب خطأ فادحا عندما جعل موقفه المتشدد ضد روسيا محور حملته الانتخابية، معتقدا أن مواطني بلاده سينساقون وراء موقفه هذا.

وكتب مورتيمر في مقاله بصحيفة “سبكتيتور”: “كان خطأ ماكرون هو الاعتقاد بأن الشعب يوافق على موقفه المتشدد تجاه بوتين، وهذا الذي دفعه هو وحزبه لجعل هذا الموقف محور حملتهم الانتخابية الأوروبية”.

وأشار مورتيمر إلى أن “العديد من الفرنسيين يعتقدون أن الصراع في أوكرانيا تسبب في زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهو توقيت سيئ بالنسبة لماكرون: فمتوسط فواتير الغاز يرتفع اليوم بنسبة 12% تقريبا على أساس شهري، وهذا بعض أسباب تصويت الكثيرين للأحزاب اليمينية التي انتقدت ماكرون بسبب دعمه القوي لفلاديمير زيلينسكي، وتوريد الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، مما يطيل أمد الصراع في أوروبا الشرقية”.

ولخّص الصحفي ذلك بقوله: “الحقيقة هي أن الكثير من الفرنسيين سئموا من الحرب كما سئموا من رئيسهم”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “باريزيان”، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية في البلاد، أن حزب التجمع الوطني اليميني والقوى المتحالفة معه قد فاز في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا بنسبة 33.4% من الأصوات وجاء تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المركز الثاني بحصوله على 27.98% من الأصوات، وجاء تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بحصوله على 20.76% من الأصوات.