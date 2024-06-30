مغربي يقتل زوجته وإبنيه الإثنين ضواحي مدينة “كوينكا” الإسبانية
هبة بريس _ يسير الإيحيائي _
إهتزت مدينة” كوينكا” الإسبانية على خبر مفزع بعدما تم العثور على سيدة مغربية مقتولة بطريقة بشعة رفقة أبناءها الإثنين البالغين من العمر 5و7 سنوات .
وكشفت تقارير إعلامية أن الجثت الثلاثة تم العثور عليها داخل مكان مهجور محاذ لمنزل الضحايا، وذلك بعد إنتبه الجيران والمعارف إلى غياب تام لتحركات الضحية وأبنائها إبتداء من يوم الجمعة الماضي ، وهو ليس بالأمر المعتاد طبعا ليتم إخبار السلطات الأمنية بالشكوك التي تروج في أوساط الجيران، علما بأنهم يعرفون جيدا أن ثمة مشاكل إجتماعية وعائلية وخصومات إتجأت بسببها الأم الضحية إلى القضاء الإسباني والذي أصدر حكمه منذ أربع سنوات ضد الزوج بالابتعاد عن محيط المنزل ب 300 متر وعدم التعرض للضحية مجددا.
وأضافت ذات المصادر الإعلامية حسب الشهود أن الزوج كان كل مرة يهددها بالقتل وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية إلى أن نفذ وعده يوم الجمعة الماضي مخلفا ثلاثة ضحايا من نفس العائلة.
ويشتغل الزوج حسب المصادر في المدبج البلدي للمدينة ومتمرس في إستخدام الأدوات الحادة بحكم إشتغاله في ميدان الجزارة.
14 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمهم واغفر لهم..
تعازينا الحارة لعائلة الأسرة الفقيدة..
اللهم احفظ الجالية المغربية في الخارج..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم..
لاحول ولا قوة الا بالله
الله يرحمهم يارب
لا حول ولا قوه الا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون الله ارحمهم و اوسع عليهم و المجرم بغيت له اشد العقوبات
كاين هد النوع غير تفكر الزوجة فالطلاق هروبا من بطشه وظلمه،يهددها بالقتل ،
لاحول ولا قوه إلا بالله
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
حسبي الله ونعم وكيل اشهد زمان ولينا عايشين فيه يارب سلامة
نسأل الله السلامة. لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولاقوةالابا الله العلى العظيم وأتوب اليه الله يرحمهوم يارب