الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعزي الملك محمد السادس في وفاة والدته

2024-06-29 / 21:09
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قدم محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، واجب العزاء إلى الملك محمد السادس، في وفاة والدته الأميرة للا لطيفة اليوم السبت 29 يونيو الجاري .

وحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، قال الرئيس في برقية التعزية: بقلوب مؤمنة، تلقينا نبأ انتقال والدتكم الفاضلة، الأميرة للا لطيفة، حرم الراحل الملك الحسن الثاني”.

وأضاف في برقيته، “باسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لكم ومن خلالكم لعائلتكم وللشعب المغربي الشقيق كافة، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، ويحفظكم والمغرب وشعبه بخير وازدهار”.

2024-06-29 / 21:09
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