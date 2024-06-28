“برلين” تشيد بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب بقيادة الملك

هبة بريس /. الرباط

أشادت ألمانيا، اليوم الجمعة، بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية.

وفي الإعلان المشترك الذي جرى اعتماده من طرف وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيدة أنالينا بيربوك، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أشادت ألمانيا بـ “بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية”.

كما نوهت ألمانيا، في هذا الإعلان الذي تم إصداره عقب الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الثنائي، بالدور والمساهمة النشطة والبناءة للمغرب، تحت قيادة جلالة الملك، في سبيل السلام والاستقرار بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، جددت برلين التأكيد على رؤية ألمانيا للمغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي وألمانيا في إفريقيا، وحلقة وصل حاسمة بين الشمال والجنوب.

كما أشارت ألمانيا إلى أنها “تتابع عن كثب المبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه القارة الإفريقية، بما في ذلك مبادرة 6 نونبر 2023 تجاه منطقة الساحل”.

يذكر أن السيد بوريطة والسيدة بيربوك عقدا، يومه الجمعة، الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الثنائي، تماشيا مع الإعلان المشترك المعتمد بمناسبة زيارة السيدة بيربوك للمغرب يوم 25 غشت 2022.