جرسيف ..العثور على جثة سيدة في منزلها

2024-06-26 / 20:39
0

علم ان سيدة سبعينية لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بجرسيف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري.

وقالت مصادر متطابقة أن الهالكة تقيم لوحدها و لم تعد تجيب على اتصالات ذويها الأمر الذي فتح باب الشكوك .

وتعاملا مع الوضع تم إبلاغ المصالح الأمنية حيث تم فتح باب المنزل ليجدوها ملقاة على درج المنزل اذ جرى نقلها صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بجرسيف

و تقرر إحالة الجثة على التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد تحديد أسباب الوفاة

2024-06-26 / 20:39
0

مقالات ذات صلة

“الخطيب الهبيل” يتدارس مستجدات ” الإجهاد المائي “

2024-06-26 / 21:27

زوجة وطفلة لاعب الرجاء البيضاوي ” الزرهوني” ضمن ضحايا…

2024-06-26 / 21:02

سبل تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات حموشي مع مسؤولين…

2024-06-26 / 20:51

في تحد للحكومة.. طلبة الطب يقاطعون الامتحانات وينظفون الشواطئ

2024-06-26 / 19:53

الداخلية تنفس زحمة السير على المراكشيين بإحداث 7 ممرات…

2024-06-26 / 19:26

الـPPS يعلق على رسو باخرة إسرائيلية بطنجة : لا…

2024-06-26 / 19:22

الدار البيضاء.. إحباط محاولة تهريب أزيد من ثلاثة أطنان…

2024-06-26 / 18:40

أطباء ..المساعدة الطبية المغربية لفائدة غزة دعم لحالات الطوارئ…

2024-06-26 / 18:36

امتحانات البكالوريا.. انطلاق عملية إيداع الشكايات المتعلقة بالنتائج

2024-06-26 / 17:53

الحكومة تصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة

2024-06-26 / 17:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى