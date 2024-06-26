التلميذة ” سميرة خراز” من تارودانت اعلى معدل بكالوريا بجهة سوس ماسة

حصلت التلميذة سميرة خزاز، على أعلى معدل في امتحانات البكالوريا 2024، على مستوى جهة سوس ماسة.

وحصلت التلميذة سميرة، التي تتابع دراستها بمؤسسة “إقرأ” بتارودانت، على معدل للامتحان الوطني الخاص بالبكالوريا بلغ 19.55.

فيما تقاسمت تلميذتان تتابعان دراستهما بثانويتي أركان والحسن الثاني العموميتين على مستوى المديرية الإقليمية لتزنيت نقطة 19.19، كأعلى معدل بالإقليم.

ووفقا لذات المعطيات، فقد بلغت نسبة النجاح المحققة بامتحانات الباكالوريا في دورتها العادية على مستوى صعيد مديرية تزنيت لهذه السنة ما مجموعه 68.71 في المائة، مسجلة بذلك ارتفاعا بحوالي 10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وإلى جانب ذلك، احتلت تزنيت الرتبة الثانية في نسبة النجاح وراء مديرية طاطا، التي حققت أعلى نسبة نجاح على صعيد جهة سوس ماسة لهذه السنة.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت اليوم الأربعاء عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة يونيو 2024.

وحسب ذات المصدر، فقد اجتاز بنجاح 245.881 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اختبارات هذه الدورة العادية .