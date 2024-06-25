فاس.. تأجيل محاكمة البرلماني قشيبل عن دائرة غفساي

هبة بريس _ مكتب فاس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس تأجيل الجلسة الأولى من محاكمة البرلماني بدائرة القرية غفساي نور الدين قشيبل، ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم إلى منتصف الشهر القادم.

وأخرت هيئة الحكم برئاسة المستشار محمد لحية محاكمة نور الدين قشيبل إلى يوم 16 يوليو المقبل، وذلك بسبب غيابه عن جلسة اليوم وعدم وجود دليل على توصله.

كما قررت هيئة المحكمة استدعاء نائبته في جماعة مولاي عبد الكريم، والتي تم تحريك هذه القضية بناء على شكايتها التي تقدمت بها للنيابة العامة سنة 2022.

ويتابع قشيبل على خلفية شكاية قدمتها النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم في 4 يوليو 2022 اتهمته فيها بالتسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة، وإدارة الجماعة بالهاتف من الرباط.

كما اتهمت صاحبة الشكاية قشيبل بمنح صفقات لموظف يعمل بنفس الجماعة وصاحب مقاولة (Travi nsaf)، وإشراك أشخاص من خارج الجماعة في تسيير مصالحها.

واتهمت المستشارة بجماعة مولاي عبد الكريم ونائب الرئيس بتفويت شاحنة صهريجية ممنوحة من وزارة التجهيز إلى شخص لا علاقة له بإدارة الجماعة، ما أدى إلى استغلالها بطرق غير قانونية.