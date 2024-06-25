إل جي تُطلق حملة “التفائل يَعُمّ صفحاتكم” لإعادة التوازن إلى وسائل التواصل الاجتماعي

أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم حملة عالمية بعنوان “التفاؤل يَعُمّ صفحاتكم” والتي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على جلب المزيد من التفاؤل إلى تجربتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال دعوتهم للتفاعل بشكل استباقي مع المحتوى الإيجابي والملهم على صفحاتهم.

وصرح كيم هيو أون، نائب الرئيس ورئيس قسم إدارة العلامات التجارية لدى إل جي: “باعتبارها علامة تجارية تركز على الزبناء، فإن إل جي هي بطلة التفاؤل بشغف. نحن نسعى لإحداث تغييرات إيجابية في حياة الناس من خلال أنشطتنا الإيجابية المقصودة سواء عبر الإنترنت أو في العالم الحقيقي. في عصر الذكاء الاصطناعي، تظل إل جي ملتزمة بوعدها الدائم بأن “الحياة جيدة”. سنواصل تحسين حياة زبنائنا من خلال نهج يركز على الإنسان، مما يعزز الأمل في مستقبل أفضل.”

وكشفت دراسة استقصائية عالمية جديدة بتكليف من إل جي أن وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر للقلق ومكان يلجأ إليه الناس للترفيه ومواكبة الأصدقاء والعائلة والبقاء على اطلاع بالأخبار والأحداث الجارية.

ووفقًا للدراسة، أفاد ما يقرب من نصف المشاركين (45 في المائة) أن محتوى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم يتضمن كمية متساوية أو أكبر من المحتوى السلبي مقارنة بالمحتوى الإيجابي.

وادعى ربع المشاركين (28 في المائة) أن المحتوى السلبي على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم زاد من قلقهم وذكر خمسهم (20 في المائة) أنه جعلهم غير سعداء.

وتشير دراسات أخرى إلى أن الخوارزميات غالبًا ما تروج للمحادثات السلبية والمحددة.

وسعت الدراسة العالمية إلى فهم المحفزات التي تؤثر على كيفية عمل الخوارزميات وكيفية زيادة المحتوى الإيجابي في الصفحات.

و كانت النتيجة هي قائمة “التفاؤل يَعُمّ صفحاتكم” التي تتضمن محتوى أصليًا يمكن من خلال التفاعل معه جذب المزيد من المحتوى التفاؤلي إلى صفحاتهم. “التفاؤل يَعُمّ صفحاتكم” هي جزء من حملة إل جي العالمية “الحياة جيدة” التي تم تقديمها العام الماضي لإلهام وتشجيع الناس على تبني نظرة تفاؤلية للحياة.

هذا وتم إنشاء القائمة بالتعاون مع مؤثرين عالميين مشهورين بتأثيرهم التفاؤلي بما في ذلك تينا تشوي وفيكتوريا براون وجوش هارمون وغيرهم.

و تتضمن قائمة “التفاؤل يَعُمّ صفحاتكم” أكثر من 20 مقطع فيديو قصير تتراوح بين المحتوى التحفيزي والذي يبعث على الشعور بالسعادة.

بالإضافة إلى ذلك، تتشاور إل جي مع خبراء في وسائل التواصل الاجتماعي مثل البروفيسورة كيسي فيازلر، عالمة في مجال المعلومات وخبيرة بأخلاقيات التكنولوجيا وحاصلة على دكتوراه في الحوسبة المتمحورة حول الإنسان. تدرس فيازلر وتدرس في مجالات أخلاقيات التكنولوجيا وسياسة الإنترنت والمجتمعات عبر الإنترنت، ونشرت أبحاثًا حول موضوعات مثل تنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة التوصية. كما تقوم بتثقيف الجمهور حول هذه الموضوعات كمنشئة محتوى.

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا وتلعب الخوارزميات دورًا كبيرًا في المحتوى الذي نراه في هذه المساحات. توفر حملة وقائمة إل جي العالمية للمستخدمين الفرصة لرؤية المزيد من المنشورات الإيجابية والملهمة. من خلال كوننا أكثر وعيًا بما نختار التفاعل معه، يمكننا جلب المزيد من التفاؤل والتوازن والسعادة إلى حياتنا.

وقالت السيدة فيازلر: “تُحدد خوارزميات التوصية ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التنبؤ بالمحتوى الذي من المحتمل أن نتفاعل معه. وبالتالي، يمكن لهذه الخوارزميات أن ترسلنا إلى محتوى أكثر تحديداً سواء تفاؤلياً وكئيباً.

وأظهرت الأبحاث أنه إن لم تتم مراقبة نوع المحتوى، يمكن أن ينتهي المستخدمون في فضاءات سلبية يَعمّها المحتوى الضار بسرعة كبيرة. ويجب أن يكون أحد خطوط دفاعنا الأولى هو تحسين معرفتنا الرقمية وإيلاء المزيد من الاهتمام لكيفية تأثير الخوارزميات على تجاربنا عبر الإنترنت. والخبر السار هو أننا نملك بعض السيطرة على مدخلات بعض هذه التنبؤات الخوارزمية، فإذا اخترنا التعامل مع المحتوى الإيجابي، سيكون هناك احتمال أكبر بأن نرى المزيد من نوع المحتوى هذا”.

من جانبها قالت فيكتوريا براون، مؤثرة عالمية ومتحدثة في TEDx Talk: “يمكن أن يكون للخوارزميات الموجودة على قنواتنا الاجتماعية تأثير كبير على المحتوى الذي نراه عبر الإنترنت، مما يؤثر بدوره على صحتنا العقلية. ولهذا السبب أنا متحمسة لحملة “التفاؤل يَعُمّ صفحاتكم” وآمل أن يستخدم الناس هذه القائمة كأساس لإعادة تدريب خوارزمياتهم وتشجيع نشر الإيجابية في جميع جوانب حياتهم. يكمن جزء كبير من صعوبة معالجة الصحة النفسية في كونها غير مرئية. ونحاول أن نقول من خلال هذه الحملة أنّ علينا التواصل مع أصدقائنا لمساعدة بعضنا البعض. ويجب أن توصي الخوارزمية الخاصة بنا بالمحتوى الذي يجعلنا نشعر بتواصل وقرب أكثر للناس، وليس العكس”.