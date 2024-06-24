عيد الأضحى.. وزير الفلاحة: “درنا اللي فجهدنا والله يرحمنا بالشتا”

هبة بريس – الرباط

ربط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، ارتفاع أسعار الأضاحي خلال العيد بتوالي سنوات الجفاف.

وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الحكومة قامت بمجهودات مهمة لضمان توفير الأضاحي بالأسواق ومرور هذه المناسبة في ظروف جيدة.

وأضاف الوزير، أن توالي سنوات الجفاف أثر بشكل كبير على قطاع المواشي، ما دفع بالحكومة الى اللجوء الى الاستيراد بشكل استثنائي لحماية القطيع الوطني.

وتابع الوزير قائلا; “درنا كاع الممكن، وكنتافقو مع ملاحظاتكم بسبب الاعلاف والتوزيع، ولكن هادشي عمرو كان، وكنطلبو ربي يرحمنا بالشتا”.