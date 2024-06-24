الفنان مسلم: “الكلاش أسهل حاجة فالراب.. وأنا كنقدم أعمال فيها رسائل”

هبة بريس – فن

أكد الرابور المغربي، مسلم، حرصه على اختيار مواضيع مهمة وتتضمن رسائل في أعماله الفنية.

وقال مسلم في تصريح لهبة بريس على هامش مشاركته في مهرجان موازين : “الكلاش داخل فثقافة الراب، وكنفضل أنني نكتب مواضيع عندها رسائل”.

وأضاف مسلم قائلا: “أسهل حاجة فالراب هي الكلاش، أسهل حاجة هي تكلاشي وتعاير، والاغلبية كيلجؤو ليه باش يطلعو ويبانو وحيت مكيلقاوش مواضيع يكتبو عليها ويغنيوها”.

وفي سياق متصل، نوه مسلم ببرنامج “جام شو” الذي أعطى فرصة للشباب الصاعد لإظهار موهبته في فن الراب، مشيرا الى أن السوشيال ميديا تساهم بشكل مهم في شهرة الفنان وصعوده.

ووعد مسلم جمهوره بطرح أعمال جديدة خلال الفترة القادمة بشكل مختلف ومميز.