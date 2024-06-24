تعميم البوابات الإلكترونية الذكية من الجيل الجديد بمختلف مطارات المملكة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تحديث و عصرنة مختلف بنياته التحتية لتقدم خدماتها للمرتفقين في أحسن الظروف، و من بين هاته المرافق المطارات.

و في هذا الصدد، شرع المغرب في تحديث غالبية مطاراته استعدادا لتنظيم بلادنا حدثين بارزين هما كأس إفريقيا للأمم أواخر سنة 2025 و كأس العالم مناصفة مع إسبانيا و البرتغال صيف سنة 2030.

و موازاة مع توسيع المطارات و تحديثها، يجري تعميم البوابات الالكترونية الذكية في عدد من المطارات، حيث أن هاته الأبواب من الجيل الجديد و التي تتوفر على العديد من المزايا و خاصة في الشق الأمني.

و كان المكتب الوطني للمطارات المعروف اختصارا ب ONDA، قد شرع سنة 2018 في تركيب أول بوابة إلكترونية لصالة كبار الشخصيات VIP بمطار مراكش المنارة، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا.

و يعمل المكتب الوطني للمطارات حاليا على تزويد مطارات أخرى بالبوابات الالكترونية وتحديدا في خمس مطارات كبرى وهي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ، مطار مراكش المنارة، مطار أكادير المسيرة، مطار فاس سايس ، مطار الرباط سلا.

و ستساهم هاته البوابات الذكية العالية الدقة من تسهيل مأمورية عناصر الأمن بالمطارات و كذا أعوان الجمارك، فضلا على تقليص هامش الانتظار و تخفيف الضغط و تسهيل عملية دخول و خروج المسافرين.