A view of bushes burning following over border rockets launching to Israel from Lebanon, amid ongoing cross-border hostilities between Hezbollah and Israeli forces, in northern Israel June 12, 2024. REUTERS/Ayal Margolin. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL

كندا تستعد لإجلاء عشرات الآلاف من رعاياها من لبنان

2024-06-23 / 17:20
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رفعت كندا تحضيراتها لإجلاء 45 ألف من مواطنيها من لبنان، حال اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الأحد.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن محادثة “متوترة” جرت بين وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ونظيرته الكندية، ميلاني جولي، التي أبلغت كاتس أن كندا تستعد لـ”أكبر عملية إخلاء لمواطنيها على الإطلاق”.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، ليس من الواضح ما إذا كان قد جرى وضع خطط مماثلة بخصوص حوالي 35 ألف مواطن كندي يعيشون في إسرائيل.

وحث كاتس جولي على الضغط على الإيرانيين لكبح جماح حزب الله.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله إن “نافذة الفرصة تضيق.. إسرائيل لن تتحمل الوضع الذي لا يستطيع فيه سكان الشمال العودة إلى منازلهم”.

وأخلت إسرائيل المجتمعات السكانية على طول حدودها الشمالية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، خوفا من قيام حزب الله بتنفيذ هجوم مماثل. ولا يزال حوالي 60 ألفا من سكان شمال إسرائيل يعانون من التشرد.

ومنذ هجوم 7 أكتوبر، هاجم حزب الله بلدات إسرائيلية ومواقع عسكرية على طول الحدود الإسرائيلية الشمالية بشكل شبه يومي، ويقول إنه يفعل ذلك لدعم غزة.

2024-06-23 / 17:20
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