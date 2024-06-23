كأس العرش للريكبي.. مولودية وجدة يحرز لقبه الثاني على التوالي

2024-06-23 / 15:11
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أحرز فريق مولودية وجدة لقب كأس العرش للريكبي لموسم 2023-2024 ،عقب تغلبه على فريق الأولمبيك البيضاوي بحصة 16 مقابل 11 في المباراة النهائية التي أقيمت، أمس السبت، على أرضية الملعب البلدي لمدينة آيت ملول بضواحي أكادير.

ويعد هذا اللقب، الثاني على التوالي لفريق مولودية وجدة والثامن عشر في تاريخه.

وكان الفريق الوجدي قد توج بلقب الموسم الماضي على حساب الاتحاد الوجدي (17 مقابل 3).

وبلغ فريق مولودية المباراة النهائية لكأس العرش بعد تفوقه في نصف النهاية على فريق وداد قلعة السراغنة (22-6)، فيما تأهل فريق الأولمبيك البيضاوي للدور ذاته على حساب فريق الاتحاد الرياضي الوجدي (23-0).

2024-06-23 / 15:11
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