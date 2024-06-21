عروض معززة وأسعار تفضيلية.. الـONCF يطلق برنامج صيف 2024

هبة بريس

بمناسبة فترة العطلة الصيفية لسنة 2024، يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لاستقبال ملايين المسافرين على متن قطاراته، ويتعبأ لمواكبة ارتفاع حركية المسافرين التي تتميز بها هذه الفترة ويحرص على جعل السفر عبر القطار متاحًا وممتعًا للجميع.

وفي هذا الإطار، يتضمن برنامج النقل الخاص بصيف 2024 عروضا معززة وأسعارا تفضيلية للجميع، بحيث يندرج في إطار مواكبة جهود المكتب لتمكين الزبناء سواء منهم المحليين أو الأجانب أو مغاربة العالم من الاستمتاع بعطلتهم بالمغرب.

تعزيز العروض ابتداء من الاثنين 24 يونيو إلى غاية الأحد 23 شتنبر 2024

ويشتمل العرض الصيفي على برمجة أكثر من 320 قطارًا في اليوم مع الرفع من عدد القطارات بالنسبة للوجهات التي تعرف إقبالا متزايدا. ويتمثل هذا العرض فيما يلي:

قطارات البراق: برمجة 30 قطارًا فائق السرعة في اليوم وعلى مدار الساعة لربط مدينة طنجة بالقنيطرة والرباط والدار البيضاء وذلك من الساعة 6 صباحًا إلى 9 مساءً (باستثناء الساعة الواحدة بعد الزوال) وإلى غاية الساعة 10 مساءً أيام الأحد وفي فترات الذروة. بالإضافة إلى ذلك، تربط قطارات البراق مدينة طنجة بمكناس وفاس عبر مراسلات. وكذا مضاعفة عدد المقاعد يوميا في بعض قطارات البراق خلال ساعات الذروة.

قطارات الأطلس: تعزيز الربط بين المدن عبر برمجة أكثر من 70 قطارًا يوميًا لربط وسط المغرب بمختلف مدن شبكة السكك الحديدية. بما في ذلك 30 قطارًا من قطارات الأطلس تربط يوميًا مراكش بالدار البيضاء والرباط ومكناس وفاس وفق جداول زمنية مناسبة (قطار على رأس كل ساعة).

كما سيتم تعزيز العرض بشكل أكبر بالنسبة لفاس ووجدة وطنجة، بالإضافة إلى قطارات خاصة بالرحلات الليلية وخاصة على المسافات الطويلة التي تربط الدار البيضاء بالناظور ووجدة والتي تتوفر على مقصورات مهيأة على شكل غرف فندقية توفر راحة مثلى.

قطارات القرب: تعزيز محور مطار محمد الخامس الدولي ب 38 قطارًا من وإلى الدار البيضاء، أي قطار على رأس كل ساعة وذلك من الساعة 5 صباحًا إلى غاية الساعة 11 مساءً. بالإضافة إلى عرض القرب الشامل الذي سيستمر على محاور الدار البيضاء – الرباط -القنيطرة والدار البيضاء -سطات والدار البيضاء -الجديدة.

3 إجراءات من أجل تحسين تجربة شراء التذاكر

وفي إطار التزامه الدائم لجعل خدماته في متناول جميع زبنائه، يقوم المكتب الوطني للسكك الحديدية بتفعيل الإجراءات التالية لتحسين تجربة شراء التذاكر عبر جعلها:

أكثر إتاحة : من خلال توفير مختلف قنوات البيع عن بعد و تسهيل الشراء عبر الإنترنت على الموقع www.oncf-voyages.ma مع إمكانية إنشاء حساب خاص، و عبر شركاء المكتب للبيع عن قرب” تسهيلات” و ”الشعبي كاش” و”كاش بلوس”.

أكثر مرونة: من خلال توفير مزيد من الخيارات التعريفية لتشجيع المسافرين على استباق شراء تذكرتهم بأفضل الأسعار.

أكثر سلاسة: من خلال اعتماد تعريفات مقربة على بعض الوجهات لتقليص الطوابير على مستوى شباك التذاكر.

بطاقة صيفية ‘’ يالا المغرب’’ «YALLA MOROCCO»

بالإضافة إلى ذلك، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضا صيفيا لمواكبة متطلبات المسافرين المحليين والأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج. وهو عبارة عن بطاقة سياحية متعددة الرحلات بسعر تفضيلي يبلغ 50 درهمًا فقط وتتيح هذه البطاقة تخفيضا بنسبة 30٪ على 10 رحلات بالنسبة لجميع الوجهات على متن قطارات “البراق” و”الأطلس” و”قطارات القرب”. وتعتبر هذه البطاقة التي ستكون متوفرة في جميع المحطات إلى غاية 31 غشت 2024 بمثابة دعوة حقيقية لاكتشاف المغرب بسعر تفضيلي.

هذا ويمكن لجميع زبناء المكتب الاستفادة من مجموعة من “مزايا الشركاء:” خدمة القطار + السيارة، والولوج إلى حديقة الحيوانات الوطنية في الرباط ومتاحف المؤسسة الوطنية للمتاحف. . .

تعبئة شاملة

هذا، وسيعمل المكتب خلال هذه الفترة الصيفية على تعبئة جميع موارده البشرية لمواكبة المسافرين خلال تنقلاتهم ومساعدتهم و إرشادهم لضمان سفرهم في أحسن ظروف الراحة والسلامة في المحطات وعلى متن القطارات، كما سيضع رهن إشاراتهم جميع الوسائل للاستعلام حول هذه العروض والمواقيت الجديدة للقطارات عبر موقعه التجاري www.oncf-voyages.ma وصفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة الزبناء 2255 أو التواصل مع روبوت المحادثة أو رفيق السفر M’ONCF على الرقم 0667652255.