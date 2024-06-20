الرباط : خمس سنوات سجنا لامرأتين تتسولان بإبنتيهما عبر ” تيك توك”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدرت استئنافية الرباط حكماً بالسجن النافذ وغرامة مالية بحق شقيقتين، بعد إدانتهما في قضية الاتجار بالبشر. وقد أجبرت الشقيقتان ابنتيهما القاصرتين على التسول في الأحياء الراقية للعاصمة.

وأيدت الهيئة القضائية بالمحكمة المذكورة الحكم الابتدائي الذي قضت به نظيرتها بالمحكمة الابتدائية بالرباط في فبراير الماضي، القاضي بسجن المتهمتين خمس سنوات نافذة لكل واحدة منهما، مع أدائهما لغرامة مالية حددت في 400 ألف درهم.

وتوبعت المتهمتان من طرف قاضي التحقيق في حالة اعتقال بسجن العرجات، بعدما نسبت إليهما تهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال قاصر تحت 18 سنة في التسول، كما عملت النيابة العامة على توجيه الفتاتين القاصرتين لإحدى المؤسسات الاجتماعية بالدار البيضاء، مباشرة بعد اعتقال المتهمتين.

وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن الرباط قد فتحت تحقيقا بتنسيق مع النيابة العامة، صيف السنة الماضية، بعد انتشار شريط فيديو على منصة “تيك توك” يظهر طفلة في نقاش مع شخص خليجي وهي تتلفظ بعبارات مسيئة لرموز الدولة إرضاءً له ليسلمها مبلغا ماليا، حيث عملت المصالح الأمنية على تحديد هوية الطفلة واعتقال ابنة خالتها القاصر كما تم توقيف أمها.