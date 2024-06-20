تزامنا و عيد الأضحى مع العطلة المدرسية.. مغاربة العالم يتوافدون بكثافة على وطنهم الأم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأت أفواج كبيرة من الجالية المغربية المقيمة في الخارج بالتوافد على أرض الوطن من خلال مختلف المعابر الحدودية و خاصة المطارات و الموانئ.

و في هذا الصدد، استقبلت مطارات المملكة و موانئ الشمال عشرات الآلاف من مغاربة أوروبا و أمريكا و كندا و دول الخليج في الأيام الماضية التي تزامنت و عيد الأضحى و بداية العطلة المدرسية الصيفية.

و يتوقع حسب معطيات عملية مرحبا 2024 أن يتم تسجيل أرقام قياسية هذا العام بخصوص الوافدين على أرض الوطن، و هو الأمر الذي دفع مختلف السلطات المتداخلة في عملية مرحبا لتجنيد كافة عناصرها و إمكانياتها اللوجستيكية و البشرية و التقنية لتمر عملية استقبال أبناء المملكة في أحسن الظروف.