تزامنا و عيد الأضحى مع العطلة المدرسية.. مغاربة العالم يتوافدون بكثافة على وطنهم الأم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بدأت أفواج كبيرة من الجالية المغربية المقيمة في الخارج بالتوافد على أرض الوطن من خلال مختلف المعابر الحدودية و خاصة المطارات و الموانئ.
و في هذا الصدد، استقبلت مطارات المملكة و موانئ الشمال عشرات الآلاف من مغاربة أوروبا و أمريكا و كندا و دول الخليج في الأيام الماضية التي تزامنت و عيد الأضحى و بداية العطلة المدرسية الصيفية.
و يتوقع حسب معطيات عملية مرحبا 2024 أن يتم تسجيل أرقام قياسية هذا العام بخصوص الوافدين على أرض الوطن، و هو الأمر الذي دفع مختلف السلطات المتداخلة في عملية مرحبا لتجنيد كافة عناصرها و إمكانياتها اللوجستيكية و البشرية و التقنية لتمر عملية استقبال أبناء المملكة في أحسن الظروف.
5 تعليقات
الحمد لله على سلامتوم..
مرحبا بهم في بلدهم الأم..
مغاربة المهجر يروجون للاقتصاد الوطني..
اللهم احفظهم أينما كانوا..
جميل جدا ولكن يجب حل مشاكل وقضايا الجيل الأول من مغاربة العالم لان الجيل الأول كان يقتصد في الأكل والشرب والسكن والملبس وفي كل شي من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب واليوم منهم من تم الاستلاء على ممتلكاته بدون وجه حق ويترامى بين الادارات لعشرات السنين بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل وبدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر عابراما ان يسمح في حقه أو عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين