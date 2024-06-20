فنادق المدن السياحية تنتعش و ليالي المبيت ترتفع بعروض عيد الأضحى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“كاين لي ماكيعيدش و كيختار يستغل أيام العيد للاستجمام، هذا علاش كنديرو بحال هاد العروض”، بهاته العبارة علق أحد مسيري الفنادق بمدينة مراكش تعقيبا على سؤال يتعلق بمدى الإقبال من طرف المواطنين على الحجز في الفنادق خلال عطلة عيد الأضحى.

و بات عديد المغاربة يلجؤون لاستغلال مناسبة عيد الأضحى للحجز في الفنادق، خاصة تلك التي تعرض برنامجا غنيا ترفيهيا بأسعار تسيل اللعاب، علما أن بعض الفنادق تلجأ لذبح أضحية العيد بشكل جماعي وسط الفندق بحضور من يرغب في ذلك من الزبناء مصحوبا باحتفاليات موسيقية و أجواء ترفيهية.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فإن أغلب الفنادق بالمدن السياحية لجأت لتخفيض أسعار الحجوزات و المبيت خلال أيام العيد لجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن.

و وصلت نسبة الحجوزات ببعض الفنادق نسبة مائة بالمائة خاصة أن عطلة العيد تزامنت و بداية العطلة المدرسية و كذا بارتفاع درجات الحرارة.