اكادير : حادث يصرع شابين من عائلة واحدة

2024-06-19 / 23:28
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لقي شابين من عائلة واحدة مصرعهما على الفور، إثر حادثة سير خطيرة وقعت بمنطقة تماعيت بجماعة الدراركة اكادير اداوتنان ، جراء اصطدام  سيارة كانوا على متنها بعمود كهربائي أيام العيد

وأفادت مصادر أن الشابين الهالكين ، المنحدرين من هوارة ، كانوا يوم عيد الأضحى يركبون سيارة خفيفة على الطريق إقليمية ، الرابطة بين اولاد التايمة واكادير، قبل أن تنحرف بهم وتصطدم بعمود كهربائي، وهو ما أدى إلى وفاة الشابين

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية اكادير، للقيام بالإجراءات اللازمة؛ حيث تم نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني ، وفتح بحث لتحديد السبب الحقيقي لوقوع الحادث، في انتظار استثمار نتائج تشريح جثتي القتيلين في مجريات التحقيق، تبعا لتعليمات النيابة العامة.

2024-06-19 / 23:28
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