وفاة مشجعتين للأهلي أمام ستاد برج العرب بمصر

أعلن النادي الأهلي المصري، الأربعاء، وفاة مشجعتين للفريق إثر حادث دهس لحظة عبورهما الطريق أمام ستاد برج العرب، عقب مباراة التي جمعت الفريق الأحمر والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مدير مرفق إسعاف الإسكندرية محمد عرابي، قوله إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبا في حادث مروري بالقرب من ستاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العامرية العام، بحسب إعلام محلي، أن الحالتين “نورهان ناصر (20 عاما)، ونرجس صالح (20 عاما) وصلتا المستشفى في وضع حرج وأعلنت وفاتهما متأثرتين بإصابتهما.

وأعرب النادي الأهلي في بيان، عن حزنه الشديد في وفاة مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد بملعب برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم. كما نعى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة، رابطة الأندية المحترفة، المشجعتين، وأعربوا عن حزنهما الشديد متمنيين أن “يلهم الله عائلتيهما الصبر والسلوان”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المشجعتين نورهان ونرجس يظهر مشاركتهما تشجيع النادي الأهلي في المدرجات أمام الاتحاد السكندري حتي النفس الأخير.