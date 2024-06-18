A member of staff stands behind national flags of Brazil, Russia, China, South Africa and India to tidy the flags ahead a group photo during the BRICS Summit at the Xiamen International Conference and Exhibition Center in Xiamen, southeastern China's Fujian Province on September 4, 2017. - Xi opened the annual summit of BRICS leaders that already has been upstaged by North Korea's latest nuclear weapons provocation. (Photo by WU HONG / POOL / AFP)

ماليزيا تستعد للانضمام لمجموعة “بريكس”

2024-06-18 / 11:29
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قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في مقابلة مع شبكة قوانتشا الصينية، إن ماليزيا تستعد للانضمام لمجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة.

وضمت مجموعة دول بريكس في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجرت تسميتها بجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية.

وشهدت القمة الأخيرة لدول بريكس التي عقدت خلال أغسطس في جوهانسبرغ، توجيه دعوات لست دول هي الأرجنتين وإيران ومصر وإثيوبيا والسعودية والولايات المتحدة والامارات العربية، للانضمام إلى المجموعة اعتبارا من مطلع يناير 2024، فيما أبدت أكثر من 40 دولة اهتمامها بالانضمام.

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2024-06-18 / 11:29
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