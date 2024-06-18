Iranian firefighters work to extinguish a fire which broke out at Gandhi Hospital in Iran's capital Tehran on January 25, 2024. The prompted an evacuation of the building, state media reported. It was not immediately clear what caused the fire and no casualties were reported. (Photo by AFP)

9 قت_لى بحريق مستشفى في إيران

2024-06-18 / 10:36
0

.
لقي تسعة أشخاص حتفهم، صباح الثلاثاء، بحريق اندلع في مستشفى في شمال إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

واندلع الحريق الذي أصبح الآن تحت السيطرة، عند الساعة 01,30 بالتوقيت المحلي (العاشرة مساء بتوقيت غرينتش الإثنين) في مستشفى في مدينة رشت عاصمة محافظة غيلان، وقد فتح تحقيق لتحديد سببه، وفق ما أوضح التلفزيون الرسمي.

وقال رئيس جامعة غيلان للعلوم الطبية، محمد تقي أشوبي، للتلفزيون “لقي تسعة أشخاص حتفهم في هذا الحريق”.

ويضم المستشفى 250 سريرا، 142 منها كانت مشغولة وقت الحريق، بحسب المصدر نفسه.

وفي نوفمبر 2023، دمر حريق هائل مركزا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في بلدة لانغارود في المحافظة نفسها، وأسفر عن مقتل 32 شخصا.

وفي يونيو 2020، أدى انفجار قوي ناجم عن قوارير غاز اشتعلت فيها النيران في عيادة في شمال طهران إلى مقتل 19 شخصا على الأقل.

2024-06-18 / 10:36
0

مقالات ذات صلة

غرق عشرات المهاجرين بعد تحطم سفينتين قبالة إيطاليا

2024-06-18 / 09:30

مرشح المعارضة يتعرض للضرب حتى الم.وت قبيل الانتخابات في…

2024-06-17 / 23:05

بوتين يطيح 4 نواب لوزير الدفاع ويعين ابنة ابن…

2024-06-17 / 17:44

كاليفورنيا.. حريق ضخم يلتهم فندقا تاريخيا بالكامل

2024-06-17 / 16:58
السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية

مع اختتام موسم الحج.. تحذير سعودي ونصائح “واضحة”

2024-06-17 / 15:42

فرنسا.. انطلاق الحملة الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية المبكرة

2024-06-17 / 14:25

السلطات البحرية الفرنسية تضبط طنّين من المخدرات

2024-06-17 / 14:17

قمة السلام في سويسرا تدعو كييف إلى الحوار مع…

2024-06-17 / 14:12

حالات وفاة ومفقودون في اليونان إثر موجات الحر التي…

2024-06-17 / 12:36

مقت__ ل 5 أشخاص في تصادم قطارين بالهند

2024-06-17 / 11:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى