Unité d’enseignement préscolaire dans une école publique à Aïn Chock

مربيات التعليم الأولي ينتظرن صرف أجورهن قبل عيد الأضحى

2024-06-15 / 14:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ما يزال عدد كبير من مربيات التعليم الأولي ينتظرن توصلهن بأجورهن قبل عيد الأضحى، و هو ما جعل عددا منهن يخترن مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير على غضبهن و سخطهن من تجاهل الجهات الوصية لمطالبهن.

و حسب ما نشرت بعض مربيات التعليم الأولي و خاصة المنتسبات لجهة الرباط سلا القنيطرة، فالأجور العالقة وصلت لدى بعضهم لما يزيد عن التسعة أشهر، فيما البعض الآخر منهن ينتظرن أجرة شهر ماي قبل العيد.

و قد وجهت بعض الهيئات المهنية و النقابية رسالة للوزارة الوصية للاستفسار عن مآل أجور عدد من مربيات التعليم الأولي بالجهم السالفة الذكر، و هو ما جعلهن يعشن ظروفا صعبا خاصة أن أغلبهن يتلقين أجورا تعادل أو تقل عن الحد الأدنى للأجور.

2024-06-15 / 14:11
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