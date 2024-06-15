مربيات التعليم الأولي ينتظرن صرف أجورهن قبل عيد الأضحى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ما يزال عدد كبير من مربيات التعليم الأولي ينتظرن توصلهن بأجورهن قبل عيد الأضحى، و هو ما جعل عددا منهن يخترن مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير على غضبهن و سخطهن من تجاهل الجهات الوصية لمطالبهن.

و حسب ما نشرت بعض مربيات التعليم الأولي و خاصة المنتسبات لجهة الرباط سلا القنيطرة، فالأجور العالقة وصلت لدى بعضهم لما يزيد عن التسعة أشهر، فيما البعض الآخر منهن ينتظرن أجرة شهر ماي قبل العيد.

و قد وجهت بعض الهيئات المهنية و النقابية رسالة للوزارة الوصية للاستفسار عن مآل أجور عدد من مربيات التعليم الأولي بالجهم السالفة الذكر، و هو ما جعلهن يعشن ظروفا صعبا خاصة أن أغلبهن يتلقين أجورا تعادل أو تقل عن الحد الأدنى للأجور.