عطلة عيد الأضحى توقف أشغال الأوراش الكبرى مؤقتا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تزامنا و عيد الأضحى، قررت أغلب الشركات المشرفة على الأوراش الكبرى التي انطلقت منذ أشهر و الخاصة باستعدادات بلادنا لتنظيم كأس إفريقيا و كأس العالم منح عطلة اسثتنائية قصيرة لعمالها.

و ستتوقف الأشغال بجل الأوراش و المشاريع الكبرى بشكل مؤقت خلال الأيام المقبلة على أن يتم استئنافها وسط الأسبوع القادم، حيث تقرر أن يعود العمال للأوراش بداية من يوم الأربعاء القادم.

و لجأت الشركات المشرفة على بناء الملاعب و تشييد المرافق الخاصة بالمونديال لمنح عمالها عطلة قصيرة على غير العادة و ذلك بالنظر لضيق و ضغط الوقت خاصة أن تلك الشركات تعول على تسليم المشاريع جاهزة قبل المواعيد المتفق عليها.