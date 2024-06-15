عطلة عيد الأضحى توقف أشغال الأوراش الكبرى مؤقتا

2024-06-15 / 11:32
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تزامنا و عيد الأضحى، قررت أغلب الشركات المشرفة على الأوراش الكبرى التي انطلقت منذ أشهر و الخاصة باستعدادات بلادنا لتنظيم كأس إفريقيا و كأس العالم منح عطلة اسثتنائية قصيرة لعمالها.

و ستتوقف الأشغال بجل الأوراش و المشاريع الكبرى بشكل مؤقت خلال الأيام المقبلة على أن يتم استئنافها وسط الأسبوع القادم، حيث تقرر أن يعود العمال للأوراش بداية من يوم الأربعاء القادم.

و لجأت الشركات المشرفة على بناء الملاعب و تشييد المرافق الخاصة بالمونديال لمنح عمالها عطلة قصيرة على غير العادة و ذلك بالنظر لضيق و ضغط الوقت خاصة أن تلك الشركات تعول على تسليم المشاريع جاهزة قبل المواعيد المتفق عليها.

2024-06-15 / 11:32
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