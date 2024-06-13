الرباط .. مباحثات مغربية صينية حول سبل تعزيز التعاون السياحي

أجرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، راو تشوان، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن الطرفين أكدا على أهمية روابط التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين، تماشيا مع رؤية قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، معربين عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون السياحي.

وأبرز المصدر ذاته أن نائب الوزير الصيني أشار، خلال هذه المباحثات، إلى أن المغرب أصبح من بين الوجهات المفضلة لدى السياح الصينيين، مشددا على أن روابط جوية جديدة بين البلدين من شأنها أن تعزز تدفق السياح بين الوجهتين.

من جهتها، أعربت السيدة عمور “عن رغبتها في تشجيع الاستثمارات السياحية الصينية في المغرب، لمواكبة الزخم الذي تشهده الوجهة، خاصة في ظل الاستعدادات للتظاهرات الرياضية الكبرى”.

كما دعت منظمي الرحلات الصينيين إلى إدراج المغرب بشكل أكبر في برامجهم، ليتمكن السياح الصينيون من اكتشاف تنوع التجارب السياحية في المغرب، خصوصا في السلاسل الثقافية والصحراوية والشاطئية.

واكدت الوزارة أنه تم، في هذا السياق، اقتراح تنظيم بعثات إلى الصين للترويج للمغرب لدى المستثمرين ومنظمي الرحلات المهمين.

واتفق الطرفان، في نهاية هذا الاجتماع، على إمكانية إنشاء مجموعة عمل لمتابعة التوصيات الصادرة خلال هذا اللقاء.