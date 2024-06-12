“باركينغ” الرباط.. الأشغال تتسارع في أكبر مرآب للسيارات في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل الشركات المشرفة على الأشغال الكبرى بمجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط و المرافق المحيطة به أشغالها بوتيرة سريعة، حيث تم مضاعفة أعداد العمال بالأوراش المفتوحة خلال الأيام الأخيرة.

كما تم أيضا مضاعفة عدد ساعات عمل الفرق التي تشتغل بنظام المناوبة، مع العمل ليلا و نهارا، لتكون كل مرافق مجمع الأمير مولاي عبد الله جاهزة في الوقت المحدد للتسليم.

و من بين هاته المشاريع الكبيرة، نذكر مشروع مرآب ملعب الرباط الكبير الذي يعتبر أكبر و أضخم “باركينغ” في المغرب خاصة أنه يتم تشييده بجوار ملعب الرباط الجديد و ملعب ألعاب القوى الذي يتم بناؤهما في نفس الوقت.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فالأشغال بمرآب الرباط تسير بوتيرة جد سريعة، و قد تم الانتهاء من أشغال الطابقين الأول و الثاني تحت الأرض، في الشطر الأول من المشروع، فيما تم انطلاق أشغال الجزء الثاني لتوسيع مساحة المرآب.

هذا و تجدر الإشارة إلى المشروع يشمل أيضا بناء مواقف سيارات متعددة لخدمة الجماهير، حيث و بالإضافة لموقف السيارات الشمالي المكون من ثلاث طوابق بسعة تصل إلى 3300 سيارة، فسيتم تشييد موقف سيارات جنوبي محاذي للملعب الخاص بألعاب القوى و كرة القدم، سيكون عبارة عن طابقين تحت الأرض بسعة 1900 سيارة.