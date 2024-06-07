صورة سائحة ” مشردة ” بمراكش تهز أحاسيس فايسبوكيين

تداول نشطاء فايسبوكيين بالمدينة الحمراء “مراكش، صورة لسائحة أجنبية ، تعيش حالة تشرد ، تفترش الأرض وتنام في الأجواء الباردة ليلا بشوارع المدينة .

وتظهر الصورر ان السائحة الأجنبية تضع بقربها مجموعة من حقائبها، يرجح أنها تعرضت لوضع مالي حرج، لم تتمكن من حجز غرفة فندق أو شراء تذكرة للعودة لبلدها .

ووفق نفس المصادر ، فالسائحة الأجنبية تتواجد بشارع الحرية بقلب جليز بمراكش ، مما يستدعي تدخل السلطات لتقديم المساعدة إليها واتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة لترحيلها بعد تحديد هويتها.