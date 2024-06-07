طواف المغرب للدراجات 2024: المغربي أسامة خافي يفوز بالمرحلة الثامنة

2024-06-07 / 20:09
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فاز المغربي أسامة خافي، بالمرحلة الثامنة من طواف المغرب للدراجات 2024، والتي ربطت بين مدينتي فاس ومكناس، فيما ظل القميص الأصفر بحوزة الإيريتيري ناتنايل بيرهان.

وقطع خافي مسافة السباق (147,3كلم)، في زمن قدره 3 ساعات و33 دقيقة و1 ثانية، متقدما على مواطنه إبراهيم الصباحي، الثاني بفارق ثانية واحدة، والفرنسي بينجمان ماريس، في المركز الثالث، بالتوقيت نفسه.

وكان الفرنسي ريان بولهوات، فاز بالمرحلة السابعة من طواف المغرب للدراجات 2024، والتي ربطت بين مدينتي بني ملال وخنيفرة.

وتصل المرحلة التاسعة، ما قبل الأخيرة، غدا السبت، بين مدينتي مكناس والرباط (134,1)، عبر مدن الخميسات وتيفلت وسيدي علال البحراوي وسلا.

2024-06-07 / 20:09
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