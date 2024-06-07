الناظور.. السجن 3 سنوات لخمسيني بتهمة هتك عرض طفلة

هبة بريس – وجدة

قضت المحكمة الإبتدائية بالناضور، بحبس خمسيني متهم بهتك عرض طفلة قاصر تبلغ من العمر 10 سنوات، بثلاث سنوات سجنا.

وفي تفاصيل الواقعة، هزت حي الكندي وسط مدينة الناظور، حيث ألقت الدائرة الأولى للأمن الوطني القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عاما، بعد تورطه في هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

وتم توقيف المشتبه به، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، عرضته أمام النيابة العامة التي أحالته على المحكمة للنظر في القضية.

الواقعة أثارت حالة من الاستياء بين فعاليات المجتمع المدني، حيث عبروا عن تضامنهم الكامل مع الضحية وأسرتها، وأكدوا على ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم لحماية الأطفال والمجتمع.