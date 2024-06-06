في خرجة إعلامية غير موفقة.. الركراكي يقدم تبريرات متناقضة ويزيد من غضب الجماهير عليه

الركراكي يؤكد عدم وجود إصابات في منتخب المغرب

2024-06-06 / 19:13
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أكد مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، الخميس، خلال الندوة الصحافية التي تسبق مباراة المغرب وزامبيا بأكادير، أن « المواجهة مهمة »، ويتوجب على لاعبيه « كسب النقاط الثلاث بهدف مواصلة تصدر المجموعة ».

وشدد أن المنتخب الوطني المغربي لا يعاني من أية إصابات، مشيرا إلى أن مهاجمي المنتخب الجدد يحتاجون لبعض الوقت للتأقلم، بغية تحقيق المبتغى المتعلق بتسجيل العديد من الأهداف، واقتناص كل الفرص السانحة للتهديف.

وأضاف الناخب الوطني، أنه لا يفكر حاليا في مباراة الكونغو برازافيل، المزمع إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن ما يهمه هو كسب النقاط الثلاث غدا أمام زامبيا،

2024-06-06 / 19:13
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‫6 تعليقات

  2. موريتانيا التي تعادلنا معها بكامل نجومنا و يلعبون بأعتد الدوريات و الفرق الاوروبية تنهزم امام السودان في ميدانها هذا و ان يدل على ان الركراكي فاشل تكتيكيا و سيواجد فرق افريقية تلعب بالروح و بالتخطيط..

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