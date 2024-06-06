بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “الجنين”.. يسار: “القادم أفضل”

2024-06-06 / 14:38
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هبة بريي – فن

وجه الفنان يسار لمغاري، رسالة لجمهوره بعد عرض الحلقة الأخيرة، من مسلسل “الجنين”.

ونشر يسار على حسابه بموقع “انستغرام”، صورة من آخر مشاهده في المسلسل معلقا عليها: “هنا سالات قصة الجنين وانتهى اول مسلسل ليا فكرة وتمثيلا، واول تجربة درامية شكرا على حبكم ودعمكم ومساندتكم ليا ماغاديش يكون هو الاخير مازال الخير القدام إن شاء الله”.

وأضاف: ” شكرا للمخرج الكبير سي إدريس الروخ وكذلك المخرجة إلهام العلمي العزيزة وشكرا للمنتج خويا وصديقي خالد النقري، وتهانينا للمثلين وكافة الطاقم التقني وكذلك خلية الكتابة على هذا العمل الفني”

2024-06-06 / 14:38
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