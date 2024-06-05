وجدة.. مكتب المولودية يراسل الجامعة بخصوص مباراة نصف نهائي كأس العرش

هبة بريس – وجدة

أصدر نادي مولودية وجدة بلاغا بخصوص برمجة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمباراة نصف نهائي كأس العرش بين المولودية و الرجاء الرياضي بملعب أدرار مدينة اكادير يوم الجمعة 21 ماي الجاري.

وقد عبر الفريق الوجدي من خلال مراسلته للجامعة، عن عدم رضاه بالبرمجة التي تم إعلانها، و لم تخضع إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين الطرفين باعتبار أن اللقاء، وكما هو مبرمج، يحتضنه ملعب أدرار بأكادير، الشيء الذي يشكل عائق لمكونات فريق المولودية الوجدية و جماهيره بسبب بعد المسافة بين مدينة وجدة و أكادير.