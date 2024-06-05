وهبي: “ايلا العقار كيتقيم ب200 مليون للمتر فسيدي بنور حتى أنا أنشري أرض ونعاود فيها البيع”

2024-06-05 / 12:11
0

هبة بريس – الرباط

تحدث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرة أخرى، عن تقييم خبير لعقار بسيدي بنور بـ200 مليون سنتيم للمتر الواحد.

وقال الوزير في كلمته باليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل يومه الأربعاء: “كتهضر مع الخبير على هاد الثمن كيقولك هذا تقديري.. اذن ايلا هاكا نمشي نشري تانا نشري أرض فسيدي بنور ونبيعها النهار التالي”.

وشدد الوزير على أن الخبرة وجب تحديد اجراءاتها، مسترسلا بالقول: “كلشي عندو النقابات الا الخبراء، وهنا كنطرحو السؤال معامن انهضر أنا، انهضر مع كل واحد بوحدو، ميمكنش” يختم وهبي متسائلا

2024-06-05 / 12:11
0

مقالات ذات صلة

تارودانت: تجار مخدرات يوظفون أطفالا ويحولون ”مقبرة” لمخزن للممنوعات

2024-06-05 / 14:47

فاس.. تأجيل النظر في محاكمة قاض وعدول ومنتخبين وموظفين…

2024-06-05 / 14:10

درك الدريوش يوقف 15 مرشحا للهجرة السرية ويطيح بالرأس…

2024-06-05 / 13:12

تحاليل “أونسا” المخبرية تكشف أسباب نفوق 72 “حولي” ضواحي…

2024-06-05 / 12:56

فاجعة القنيطرة: توقيف إطار بمصنع لـ”الخميرة” يشتبه في ترويجه…

2024-06-05 / 11:45

فاجعة “السبيرتو” القاتل.. هل ساهمت وزارة ايت الطالب في…

2024-06-05 / 11:11

يصيب الجهاز العصبي ويتسبب في فقدان البصر.. ماهو “السبيرتو”…

2024-06-05 / 09:41

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-05 / 09:04

فاجعة علال التازي ..”أنباء” عن تزايد مستمر في عدد…

2024-06-05 / 00:11

اكادير : أربع سنوات حبسا نافذا في قضية ”…

2024-06-04 / 22:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى