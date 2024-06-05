وهبي: “ايلا العقار كيتقيم ب200 مليون للمتر فسيدي بنور حتى أنا أنشري أرض ونعاود فيها البيع”

هبة بريس – الرباط

تحدث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرة أخرى، عن تقييم خبير لعقار بسيدي بنور بـ200 مليون سنتيم للمتر الواحد.

وقال الوزير في كلمته باليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل يومه الأربعاء: “كتهضر مع الخبير على هاد الثمن كيقولك هذا تقديري.. اذن ايلا هاكا نمشي نشري تانا نشري أرض فسيدي بنور ونبيعها النهار التالي”.

وشدد الوزير على أن الخبرة وجب تحديد اجراءاتها، مسترسلا بالقول: “كلشي عندو النقابات الا الخبراء، وهنا كنطرحو السؤال معامن انهضر أنا، انهضر مع كل واحد بوحدو، ميمكنش” يختم وهبي متسائلا