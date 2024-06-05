وهبي يؤكد: “لا دخول للمحاكم دون بطاقة وطنية.. وميمكنش تطالب بحقوقك دون هوية”

هبة بريس – الرباط

جدد وزير العدل، عبد االطيف وهبي، التأكيد، على ضرورة التوفر على بطاقة تعريف وطنية، للدخول الى المحاكم.

وقال الوزير في كلمته باليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل يومه الأربعاء” كاين اللي معندو بطاقة ما عندو عنوان ما عرفنا أصلو من فصلو وكيمشي للمحكمة و يطالب بحقوقو”.

وأضاف الوزير قائلا: “اللي معندو بطاقة وطنية مكيحتارمش دوك الادارات اللي كيمشي ليهوم.. وكتاشفنا بلي ناس روشيرشي وكيدخلو للمحكمة لأنهم ما عندهومش بطاقة وطنية..اذن اي واحد ما عندوش البطاقة مغاديش يدخل للمحكمة واذا دخل كيتعتابر قام بجنحة”.