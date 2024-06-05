وهبي يؤكد: “لا دخول للمحاكم دون بطاقة وطنية.. وميمكنش تطالب بحقوقك دون هوية”

2024-06-05 / 10:43
0

هبة بريس – الرباط

جدد وزير العدل، عبد االطيف وهبي، التأكيد، على ضرورة التوفر على بطاقة تعريف وطنية، للدخول الى المحاكم.

وقال الوزير في كلمته باليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل يومه الأربعاء” كاين اللي معندو بطاقة ما عندو عنوان ما عرفنا أصلو من فصلو وكيمشي للمحكمة و يطالب بحقوقو”.

وأضاف الوزير قائلا: “اللي معندو بطاقة وطنية مكيحتارمش دوك الادارات اللي كيمشي ليهوم.. وكتاشفنا بلي ناس روشيرشي وكيدخلو للمحكمة لأنهم ما عندهومش بطاقة وطنية..اذن اي واحد ما عندوش البطاقة مغاديش يدخل للمحكمة واذا دخل كيتعتابر قام بجنحة”.

2024-06-05 / 10:43
0

مقالات ذات صلة

وهبي: “محامون غلَّطوا الرأي العام بخصوص عقد الزواج في…

2024-06-05 / 11:00

وهبي: “قواي العقلية تسمح لي بأن أظل وزيرا.. وخرجاتي…

2024-06-05 / 10:27

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات…

2024-06-04 / 22:02

الوكالة الدولية للطاقة الذرية .. المغرب يدعو إلى مزيد…

2024-06-04 / 19:46

في قضية ” القبلة ” ..البام” يُدافع عن ليلى…

2024-06-04 / 19:21

زنيبر: المغرب منخرط بعمق في إشاعة قيم الديموقراطية عبر…

2024-06-04 / 19:05

وهبي: بعض الرجال يتزوجون دون التوفر على بطاقة التعريف…

2024-06-04 / 18:48

بوريطة: 60% من ضحايا الإرهاب يتواجدون في إفريقيا جنوب…

2024-06-04 / 17:25

أخنوش يترأس الاجتماع العاشر للجنة المكلفة ببرنامج بناء وتأهيل…

2024-06-04 / 15:14

وهبي: “سنمنع دخول من لا يتوفر على بطاقة تعريف…

2024-06-04 / 14:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى