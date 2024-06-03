An Israeli soldier walks at the site of the Nova festival, where people were killed and kidnapped during the October 7 attack by Hamas gunmen from Gaza, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group, in Reim, southern Israel, April 1, 2024. REUTERS/Hannah McKay TPX IMAGES OF THE DAY

إسرائيل تعلن مقتل 4 من رهائنها في غزة

2024-06-03 / 19:34
0

هبة بريس / وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن 4 من الرهائن المختطفين بقطاع غزة قتلوا دون أن يعلن طبيعة وفاتهم، مشيرا إلى أن جثثهم محتجزة لدى حركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أبلغ عائلات 4 رهائن هم حاييم بيري، ويورام ميتسغر، وعميرام كوبر، ونداف بوبلويل، الذين “تم اختطافهم بوحشية في قطاع غزة”، أنهم لم يعودوا على قيد الحياة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن قرار تحديد وفاتهم استند إلى معلومات استخباراتية تمت الموافقة عليها من قبل لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة الأديان والحاخام الأكبر لإسرائيل، مشيرا أن ظروف مقتلهم “قيد التحقيق” من قبل كافة الجهات المعنية.

ويعمل الجيش الإسرائيلي بأساليب متنوعة لجمع المعلومات عن الرهائن والمختطفين المتبقين في قطاع غزة، بحسب البيان.

2024-06-03 / 19:34
0

مقالات ذات صلة

حرائق غابات أشعلتها صواريخ حزب الله تجتاح شمال إسرائيل

2024-06-03 / 23:32

10 دول عربية ضمن الأكثر امتلاكا للأغنام في العالم

2024-06-03 / 19:19

80 مرشحا لانتخابات الرئاسة الإيرانية

2024-06-03 / 18:52

السيسي يقبل استقالة الحكومة ويكلف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة…

2024-06-03 / 13:28

نتائج نهائية..المؤتمر الوطني يفقد أغلبيته في الانتخابات البرلمانية بجنوب…

2024-06-02 / 21:45

وفاة وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق دافيد ليفي عن عمر…

2024-06-02 / 21:28

اسطنبول ..قـ..ـتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني من 4…

2024-06-02 / 19:59

36 ألفا و439 شهيدا في غزة جراء استمرار مجازر…

2024-06-02 / 16:49

برلماني أيرلندي يبكي ضحايا غزة وينتقد إسرائيل ونتنياهو +…

2024-06-02 / 15:00

إرجاء إطلاق أول رحلة مأهولة لـ”ستارلاينر”

2024-06-02 / 12:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى