إسرائيل تعلن مقتل 4 من رهائنها في غزة

هبة بريس / وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن 4 من الرهائن المختطفين بقطاع غزة قتلوا دون أن يعلن طبيعة وفاتهم، مشيرا إلى أن جثثهم محتجزة لدى حركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أبلغ عائلات 4 رهائن هم حاييم بيري، ويورام ميتسغر، وعميرام كوبر، ونداف بوبلويل، الذين “تم اختطافهم بوحشية في قطاع غزة”، أنهم لم يعودوا على قيد الحياة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن قرار تحديد وفاتهم استند إلى معلومات استخباراتية تمت الموافقة عليها من قبل لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة الأديان والحاخام الأكبر لإسرائيل، مشيرا أن ظروف مقتلهم “قيد التحقيق” من قبل كافة الجهات المعنية.

ويعمل الجيش الإسرائيلي بأساليب متنوعة لجمع المعلومات عن الرهائن والمختطفين المتبقين في قطاع غزة، بحسب البيان.