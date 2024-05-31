أرباب المخابز والحلويات ينفون الزيادة في ثمن الخبز

هبة بريس

نفت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، الزيادة في ثمن الخبز الأساسي خلال الوقت الراهن.

وأرجحت الجامعة في بلاغ لها، إمكانية تحيين سعر الخبز في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب عقده قريبا مع القطاعات الحكومية المعنية، حول إيجاد حلول مرضية لقضايا القطاع المستعجلة، جراء الزيادة في ثمن قنينات الغاز.

وأكدت الجماعة، على أنها منفتحة على المشاركة الفعالة في جلسة الاستماع التي خصصها لها مجلس المنافسة حول قضية رفع الدعم عن الدقيق الوطني، والتواصل مع وزارة الداخلية والاتفاق معها على عقد لقاء مشترك حول قضايا القطاع المستعجلة، عما قريب يحضره إلى جانب الجامعة كل من وزارتي الداخلية والفلاحة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني.

كما قررت الجامعة، مراسلة رئيس الحكومة من أجل فتح حوار حول الملف المطلبي للقطاع، ومراسلة وزير الداخلية حول معالجة ظاهرة انتشار المنتجات القصديرية، فضلا عن مراسلة وزيرة المالية من أجل تمتيع قطاع المخابز بظروف التخفيف عليه بسبب هشاشته من خلال التخفيض من نسب مساهمته في الضرائب والضمان الاجتماعي مثله في ذلك كباقي القطاعات الهشة.