لفتيت يعين محمد الطاوس عاملا على إقليم الحوز بالنيابة
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
علمت “هبة بريس ” أن وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” قام بتعيين محمد الطاوس عاملا بالنيابة على إقليم الحوز خلفا للعامل رشيد بنشيخي.
وقالت مصادرنا إن تعيين محمد الطاوس عاملا بالنيابة على إقليم الحوز جاء عقب إعفاء العامل رشيد بنشيخي لأسباب صحية .
ويعد محمد الطاوس من الأطر الإدارية الشابة في سلك المسؤولية بوزارة الداخلية ، وسبق له ان تحمل عدة مسؤوليات إدارية كبرى في أكثر من مدينة مغربية ، بينها منصب رئيس الدائرة بالرباط قبل إلتحاقه بطنجة كرئيس لقسم الشؤون العامة ثم تعيينه بعد ذلك كاتبا عاما لعمالة إقليم الحوز، في إطار الحركة الانتقالية الواسعة في صفوف رجال السلطة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بتاريخ 5 غشت 2023
تعليق واحد
انتم تقولون لأسباب صحية و مواقع أخرى تقول بسبب سياقته لسيارة المصلحة و هو في حالة سكر طافح
و كانت برفقته فتاة مما نتج عنه حادثة سير شكوووون نتيقو