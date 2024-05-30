تفاصيل حالة إنتحار غامضة لأم بعد وفاة أطفالها الثلاثة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

شهدت جماعة “الحمراء” الواقعة على بعد حوالي 30 كلم من تطوان فاجعة أليمة عجلت بوفاة أربعة أرواح من أسرة واحدة وسط ذهول واستغراب جميع الأقارب وساكنة الدوار.

وتعود تفاصيل هذا الحادث الأليم إلى زوال أمس الأربعاء، عندما تم إخبار مركز الدرك الملكي بالمنطقة إلى وجود جثة عالقة بأحد الأشجار القريبة من بيت الأسرة المكلومة حيث إنتقلت العناصر مرفوقة بقائد المركز على وجه السرعة وتم التعرف على هويتها مباشرة بعد المعاينة إستناذا لتصريحات الساكنة وأعوان السلطة المحلية.

وتبين بعد المعاينة الأولية التي قامت بها مصالح الشرطة العلمية التابعة للمركز القضائي بتطوان أن الأمر يتعلق بحالة نفسية ورد فعل غير متوقع أقدمت عليه الأم الهالكة بعدما دخلت المنزل ووجدت ثلاثة من أطفالها جثثا هامدة بسبب تسرب غاز البوتان وهي في غفلة من أمرها نتيجة خروجها للقيام بأشغال البيت في فضاء المنزل المذكور.

وتسربت معلومات أولية بأن الأم كانت قد غادرت المنزل للتسوق باعتبار يوم الأربعاء هو سوق أسبوعي بالمنطقة، غير أن المعطيات المتوفرة والموثوقة التي إستسقيناها من جيران الهالكة أكدت أن أنها مجرد تأويلات لا تمت للواقع بصلة، بدليل ملموس أن الأم لم يمضي على فترة مخاضها سوى أسبوع أو أقل .

وحسب معلومات طبية أيضا فإن آثار حروق طفيفة تواجدت في بطن الهالكة مما يرجح فرضية إشتعال حريق في البيت تلتها محاولات الأم لإخماده.

وما تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن الملابسات الحقيقية وراء هذه الفاجعة في وقت تتواصل فيه مجهودات الطب الشرعي للحسم في الملف وتسليم الجثث لذويها قصد الدفن.